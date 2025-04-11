Я простой парень из Чернигова: Насиров прокомментировал отмену своей мобилизации

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров добровольно вступил в ряды ВСУ, однако продолжалось это не долго – всего три дня. В медиа появилась информация, что приказ о его мобилизации отменили, и взяточник прокомментировал это в своих соцсетях.

Экс-глава ГФС начал свое сообщение с того, что назвал себя "солдатом". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Facebook Романа Насирова.

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Как Насиров прокомментировал отмену приказа о его мобилизации

Насиров заявил, что "пошел служить по собственному решению и желанию" на должность сапера. Он добавил, что мог и не идти на военную службу, потому что он отец троих несовершеннолетних детей и имеет "целую горсть медицинских проблем".

Я изъявил желание и готовность служить, раньше при определенных обстоятельствах сделать это не мог. Война, к сожалению, продолжается. Я готов служить и быть полезным и хоть как-то помочь и подменить ребят которые служат уже 3 года. Советую всем, кто не служил, сделать то же самое,

– написал взяточник.

Экс-глава ГФС отметил, что присоединился к бригаде, которая дислоцируется в Киеве, но задачи выполняет на Востоке страны. По его словам, у него произошла "переоценка ценностей" и он решил пойти служить, чтобы быть полезным.

Что известно о Романе Насирове

Насиров продолжает отрицать свои обвинения в коррупции и называет их "политически мотивированными делами". По его словам, он не совершал никаких преступлений.

Напомним, что в 2022 году экс-главу ГФС арестовал суд. Его подозревали в получении 722 миллиона взятки, что называют "самой большой взяткой в истории Украины".

Затем НАБУ и САП направили дело в суд. Ему грозило от 8 до 12 лет лишения свободы.

Перед судебным заседанием Насиров мобилизовался в ВСУ добровольно. Однако через три дня после этого командир 101 бригады отменил приказ о его призыве.