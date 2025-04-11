Насиров отказался объяснить мотивы своей мобилизации – заседание перенесли на 17 апреля

В пятницу, 11 апреля, взяточник Роман Насиров прибыл в судебное заседание на фоне мобилизационного скандала вокруг него. После окончания он отказался давать комментарии журналистам относительно своих мотивов присоединиться к Вооруженным Силам.

Напомним, что Романа Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении "крупнейшей взятки в истории Украины" в сумме 722 миллионов гривен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что известно о судебном заседании 11 апреля 2025 года

После окончания судебного заседания журналисты подошли к Роману Насирову за комментариями. Он отказался объяснять мотивы своей мобилизации и призвал "писать ему в Facebook" взамен.

Скандал развернулся вокруг того, что Насиров не попал на финальное судебное заседание, которое должно было быть 9 апреля, из-за мобилизации. Однако через три дня после его вступления в ряды ВСУ выяснилось, что он уже не мобилизован: командир 101 бригады отменил приказ о его призыве.

Насиров уклоняется от вопросов: смотрите видео "Радио Свободы"

На пятницу, 11 апреля, заседание закрыли. Следующее планируется на 17 апреля: на нем будут рассматривать ходатайство суда об изменении меры пресечения.

В чем обвиняют Насирова

Экс-главу Государственной фискальной службы обвиняют в получении 722 миллиона взятки, считающейся крупнейшей в истории Украины. За нее он обещал обеспечить возмещение НДС в более 3,2 миллиарда гривен подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам, вероятно, олигарху Олегу Бахматюку.

После его задержания в 2022 году САП и НАБУ направили дело в суд. Взяточнику грозило от 8 до 12 лет лишения свободы.