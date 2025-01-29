Сравнил Путина с Гитлером: украинец, переживший Холокост, выступил в Бундестаге

88-летний украинец Роман Шварцман, переживший Холокост, выступил в немецком Бундестаге. В своей речи житель Одессы сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle. Отмечается, что после речи Шварцмана депутаты аплодировали ему стоя.

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88-летний украинец выступил в парламенте ФРГ

Роман Шварцман провел параллели между российской военной агрессией против Украины и варварскими преступлениями нацистов во время Второй мировой войны.

Путин пытается уничтожить нас как нацию. Так же, как Гитлер пытался уничтожить еврейский народ во время Второй мировой войны. В те времена меня пытался убить Гитлер, поскольку я еврей. Сейчас Путин пытается убить меня, потому что я украинец,

– сказал он.

Также Шварцман призвал Германию увеличить военную помощь Украине. В частности украинец отметил потребность в ракетах большой дальности.

Я призываю вас, вооружите нас, чтобы Путин закончил эту войну на уничтожение,

– подчеркнул он.

Стоит отметить, что Роман Шварцман является председателем Одесской региональной ассоциации евреев и представляет жертв Холокоста. В возрасте 5 лет он попал в Бершадское гетто в Винницкой области.

29 декабря 2024 года российская ракета попала ракета в дом Шварцмана в Одессе. Тогда мужчина вместе с женой, которые пережили атаку в подвале, не узнали свою квартиру на 10 этаже, где "все было разбито".