Его обвиняли в пытках более 50 человек. Об этом сообщил телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о Сиромятникове?

Инцидент произошел утром 2 октября во время движения автомобиля по улице Дружбы в Новомосковске. Взрывное устройство сработало непосредственно под днищем автомобиля со стороны водителя, после чего транспортное средство врезалось в электрическую опору.

Российские спецслужбы мгновенно перекрыли движение по соседним улицам и оцепили район происшествия. По информации телеграм-каналов, военный скончался на месте от тяжелых травм, полученных в результате взрыва.

Роман Сиромятников воевал против Украины в составе парашютно-десантной роты 51-го полка 106-й дивизии. Информацию о его смерти подтвердили и местные российские СМИ, опубликовав официальный некролог.

До начала полномасштабного вторжения Сиромятников преподавал гражданскую оборону в Новомосковском колледже, после чего подписал контракт с Минобороны страны-агрессора. На фронте он провел два года, а в мае 2024 года получил ранение во время атаки беспилотников и вернулся в Тульскую область.

Украинские правоохранители объявили оккупанта в розыск за совершение военных преступлений. Согласно данным базы "Миротворец", Сиромятников, работая в ФСВП (Федеральной службе исполнения наказаний), предположительно принимал личное участие в пытках украинских военнопленных на территории исправительной колонии № 1 в Тульской области. В опубликованной характеристике отмечается, что он отличался "исключительной жестокостью и садизмом".

Напомним, что в субботу, 29 августа, в оккупированном Донецке взорвался автомобиль, в котором находился первый заместитель начальника " Оленевской колонии Дмитрий Неелов ". Военный преступник был причастен к массовым пыткам, избиениям и издевательствам над украинскими пленными. Неизвестно, находился ли Неелов в автомобиле во время взрыва и в каком он состоянии.