Його звинувачували у катуванні понад 50 людей. Про це повідомив телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про Сиромятнікова?

Інцидент стався вранці 2 жовтня під час руху машини вулицею Дружби у Новомосковську. Вибуховий пристрій спрацював безпосередньо під днищем автомобіля з боку водія, після чого транспортний засіб врізався в електричну опору.

Російські спецслужби миттєво перекрили рух сусідніми вулицями та оточили район події. За інформацією телеграм-каналів від отриманих унаслідок вибуху важких травм військовий загинув на місці.

Роман Сиромятніков воював проти України у складі парашутно-десантної роти 51-го полку 106-ї дивізії. Інформацію про його смерть підтвердили й місцеві російські медіа, опублікувавши офіційний некролог.

До початку повномасштабного вторгнення Сиромятніков викладав цивільну оборону в Новомосковському коледжі, після чого підписав контракт із Міноборони країни-агресорки. На фронті він провів два роки, а у травні 2024 року отримав поранення під час атаки безпілотників та повернувся до Тульської області.

Українські правоохоронці оголосили окупанта у розшук за вчинення воєнних злочинів. Згідно з даними бази Миротворець, Сиромятніков, працюючи у ФСВП (федеральній службі виконання покарань) брав особисту участь у катуваннях українських військовополонених на території виправної колонії № 1 у Тульській області. В опублікованій характеристиці зазначили, що він мав "виняткову жорстокість та садизм".

Нагадаємо, що у суботу, 29 серпня, в окупованому Донецьку вибухнув автомобіль, у якому перебував перший заступник начальника Оленівської колонії Дмитро Неєлов. Військовий злочинець був причетний до масових катувань, побиття та знущань з українських полонених. Невідомо, чи перебував Неєлов у автомобілі під час вибуху та в якому він стані.