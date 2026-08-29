Як повідомляє видання "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела у спецслужбах, під транспортний засіб посадовця заклали вибуховий пристрій.

Що відомо про вибух?

Наразі невідомо, чи перебував Неєлов в автомобілі під час вибуху та в якому він стані. Інші обставини події з'ясовуються.

Дмитро Неєлов був першим заступником начальника Оленівської колонії та входив до числа осіб, яких колишні українські військовополонені ідентифікували як причетних до знущань над ув'язненими. Журналісти встановлювали особи співробітників колонії, спілкуючись із військовополоненими, яких згодом звільнили в межах обмінів.

Неєлову закидають катування, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних, яких утримували в Оленівці. Навесні 2026 року СБУ та Офіс генпрокурора заочно повідомили йому про підозру у воєнних злочинах.

Окремо його ім'я пов'язують із подіями в Оленівці 29 липня 2022 року, коли в одному з бараків колонії стався вибух, унаслідок якого загинули щонайменше 50 українських військовополонених, а понад 130 людей дістали поранення. На той момент Неєлов перебував на посаді першого заступника начальника колонії.