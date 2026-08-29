Как сообщает издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах, под автомобиль чиновника заложили взрывное устройство.

Что известно о взрыве?

Пока неизвестно, находился ли Неелов в автомобиле во время взрыва и в каком он состоянии. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

Дмитрий Неелов был первым заместителем начальника Оленевской колонии и входил в число лиц, которых бывшие украинские военнопленные идентифицировали как причастных к издевательствам над заключенными. Журналисты устанавливали личности сотрудников колонии, общаясь с военнопленными, которых впоследствии освободили в рамках обменов.

Неелова обвиняют в пытках, избиениях и унижениях украинских военнопленных и гражданских лиц, которых удерживали в Еленовке. Весной 2026 года СБУ и Офис генпрокурора заочно сообщили ему о подозрении в военных преступлениях.

Отдельно его имя связывают с событиями в Еленовке 29 июля 2022 года, когда в одном из бараков колонии произошел взрыв, в результате которого погибли не менее 50 украинских военнопленных, а более 130 человек получили ранения. На тот момент Неелов занимал должность первого заместителя начальника колонии.

Напомним, в декабре 2024 года во временно оккупированном Донецке взорвался автомобиль начальника Оленевской колонии Сергея Евсюкова. В результате взрыва он погиб, а его жена, работавшая в оккупационном МВД, получила тяжелые ранения.

По сообщениям российских телеграм-каналов, у женщины оторвало ногу, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Взрывное устройство, возможно, было заложено под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser.

Евсюков возглавлял Оленевскую колонию, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных. Его связывали с деятельностью оккупационной администрации и жестоким обращением с украинскими военнопленными.