Подробности выяснила журналистка 24 Канала.

Какие новые подробности о теракте в Еленовке стали известны?

По словам представителей 1-го корпуса НГУ и бригады специального назначения "Азов", руководство Волновахской исправительной колонии № 120, где и находились военные, само предложило составить списки для этапа в Горловку.

Бывший заключенный из Еленовки, заместитель командира 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" Сергей "Ермалай" Ермошин заявил: за несколько дней до трагедии 28 июля 2022 года руководство колонии сообщило, что бараки перенаселены, там нет человеческих условий для существования.



Заместитель командира 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" Сергей "Ермалай" Ермошин / Фото 24 Канал

Евсюков, тогда еще начальник Еленовской колонии, сказал, что будет готовиться этап в Горловку, поскольку бараки не предназначены для зимовки. Поэтому "азовцам" якобы дали возможность самостоятельно составить списки на перемещение.

Я пришел в бараки, в каждом бараке был свой старший… Мы приняли решение, что эти списки будут составляться коллегиально. То есть каждый командир подразделения или исполняющий обязанности командира подразделения составил списки. Хочу подчеркнуть, что там было очень много и добровольцев, которые также согласились добровольно поехать на этап… На составление этих списков было отведено около трех часов. Как это происходило? Списки составлялись и через решетки передавались,

– отмечает Сергей Ермошин.

Далее, говорит военный, список бойцов, которых перевели в так называемый "этапный барак", сильно отличался от того, который составляли и передали руководству колонии командиры.

В наспех сооруженном бараке находилось 193 военнопленных. В ночь с 28 на 29 июля россияне взорвали здание, 50 бойцов погибли, еще 130 получили ранения.

По словам командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана "Пугача" Гришенкова, тогда в Горловку так никто и не поехал, этапировка состоялась позже. Он вспоминает, что в бараке находилось около половины военных, не входивших в списки, составленные командирами, – то есть оккупанты наугад выбрали "азовцев", которые оказались именно в том бараке.



Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан "Пугач" Гришенков

"Мне повезло. Я себя бронировал место – там, где все погибли у входа в барак, когда заходишь. Но пока мы составляли списки – списки по потребностям, чтобы просто людям было что поесть… санитарные условия там были ужасными. Тогда уже мое место заняли и мы (оказались – 24 Канал) в самом центре барака, на верхней койке, в самом жарком месте, там было свободно, и мы там и поселились", – вспоминает Богдан Гришенков.

Почему против "Ермолая" выдвигали обвинения?

Напомним, представители ОО "Сообщество Еленовки" на пресс-конференции, приуроченной к четвертой годовщине трагедии в Еленовке, заявили: бывший военнопленный, оставивший комментарий в соцсетях и не желающий раскрывать свою личность, в частной переписке назвал человека, которого, по его утверждению, считает "предателем из "Азова". Речь идет о военнослужащем с позывным "Ермолай".

По словам представительниц организации, семьи хотят получить ответ: опросили ли следователи всех военнопленных, которые могли быть свидетелями подготовки барака № 200, и есть ли у следствия полный список всех 193 военнопленных, находившихся там в ночь теракта.

В "Азове" говорят: не знают, почему ОО "Сообщество Еленовки" сделало такое громкое заявление, к представителям корпуса или бригады они с этой информацией не обращались.

Мы, как бригада и корпус, об этом уже узнали из социальных сетей от людей, которые начали выкладывать скриншоты. С нами это не обсуждалось… просто уже поставили перед фактом, что человека обвиняют,

– сказал командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Гришенков.

Он также утверждает, что этого анонимного военного, обвинившего "Ермолая" в предательстве, не ищут и не пытаются идентифицировать. Но когда речь идет о возможных предателях, вернувшихся из плена или до сих пор находящихся там, бригада – как и правоохранительные органы – проводит расследование, чтобы выяснить, правда ли это или клевета.

"Мы всегда открыты для любого сотрудничества с любой общественной организацией, которая имеет отношение к нашим ребятам, которые либо находятся в плену, либо погибли, либо числятся без вести пропавшими (пропавшие без вести – 24 Канал). Мы работаем со всеми этими категориями семей на постоянной основе… Мы всегда заинтересованы в том, чтобы семьи получили от нас все ответы – те, которые у нас есть на данный момент", – подчеркивает заместитель командира 12-й бригады НГУ "Азов" по работе с личным составом Андрей "Спайдер" Игнатюк.

В СБУ тем временем сообщили, что расследование трагедии в Еленовке продолжается. А Сергей "Ермолай" Ермошин был допрошен по делу в качестве потерпевшего.

Проведены допросы военнослужащих "Азова", вернувшихся из плена, которые были непосредственными участниками и потерпевшими этой трагедии, этого военного преступления со стороны оккупантов. Также проводятся допросы военнослужащих, возвращающихся из плена, не только из "Азова", но и из других подразделений Сил обороны и безопасности Украины с целью установления обстоятельств трагедии, произошедшей в ночь с 28 на 29 июля 2022 года,

– заявил начальник отдела Главного следственного управления СБУ Денис Ладонько.

В то же время он уточнил, что по просьбе СБУ органы досудебного расследования и представители "Азова" не озвучивали эту информацию на встречах с государственными органами и родственниками пленных.

"Поскольку мы принимаем все необходимые меры и проверяем всю имеющуюся информацию, которую мы уже получили или получаем в ходе досудебного расследования", – сказал Денис Ладонько.

В Офисе генерального прокурора заявили, что поддерживают связь с семьями военнопленных, которые обращаются в правоохранительные органы. Однако запросов по поводу этой ситуации с обвинениями в адрес Сергея Ермошина к ним не поступало.

Между тем в "Азове" подчеркивают: делают все возможное, чтобы вернуть всех военных из плена. Часто россияне пытаются спекулировать на азовцах, чтобы обменять их на важных для оккупантов офицеров.

Сейчас в плену по-прежнему находятся более 700 военных "Азова", 20 из них – в критическом состоянии. Работа на уровне бригады, корпуса и государственных институтов ведется постоянно.