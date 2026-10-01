Россия продолжает сочетать военную риторику с сигналами о возможных договоренностях с Соединенными Штатами. Параллельно Москва меняет тактику воздушных атак, применяет реактивные дроны и пытается приспособиться к украинским ударам по своим тылам.

Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, что стоит за новыми заявлениями Владимира Путина, зачем Кремлю контакты с командой Дональда Трампа и какую роль сейчас играют Силы беспилотных систем. Также он оценил ядерные угрозы Москвы, значение Калининграда для России и объяснил, почему считает ставку только на дроны-перехватчики недостаточной для противодействия новым воздушным угрозам.

24 Канал представляет текстовую версию разговора.

Путин возвращает советскую риторику во внутреннюю политику

Путин назвал мужество российских военных важным моральным ориентиром для тех, кто работает в государственном управлении. Он также говорил об ответственности губернаторов и пытался связать войну с внутренней политикой. На кого рассчитаны такие заявления?

Он отрабатывает повестку еще Советского Союза. Примерно так выступали генеральные секретари: берется старая риторика, немного переписывается и приспосабливается к нынешней ситуации. Ничего принципиально нового здесь нет.

То же самое касается избирательной системы. Россия – авторитарное государство, поэтому настоящей политической конкуренции там, на мой взгляд, нет. Система определяет, кто будет руководить регионами, а затем оформляет это через выборы.

Новым элементом Путин пытается сделать тему войны. Ему нужно повышать престиж службы в армии и показывать, что участие в так называемой "СВО" якобы может стать социальным лифтом.

Посыл примерно такой: пойдешь воевать, выживешь, а потом получишь возможность занять должность в государственном управлении. Это тоже напоминает советский подход, когда службу пытались связывать с дальнейшей карьерой.

И у этой пропаганды есть своя аудитория. Если России ежемесячно удается ставить в строй десятки тысяч новых людей, Кремль и дальше будет использовать такие стимулы для рекрутинга.

Кремль пытается защитить свою нефтяную отрасль

Посланник Путина Кирилл Дмитриев снова проводил переговоры в США с представителями администрации Трампа. Среди тем были война в Украине и возможное сотрудничество в энергетике после ее завершения. Могут ли эти контакты привести к новым договоренностям?

Дмитриев выполняет роль человека, который передает между Москвой и американской стороной предложения, значительная часть которых касается экономики. Для Путина такой канал важен, потому что он пытается найти договоренности, выгодные Кремлю.

Но стратегическая цель Путина, на мой взгляд, не изменилась. Его устраивали бы решения, которые ослабляют Украину и дают России возможность сохранить свои позиции. Пока есть украинское государство, украинская нация и украинская армия, он не достигает той цели, с которой начинал эту войну.

Поэтому так называемые мирные инициативы Кремля нужно оценивать не по названию, а по условиям, которые Россия пытается получить. Путину нужна не просто пауза, а такая конфигурация, которая улучшит его положение.

В этом контексте снова звучит тема возможного энергетического перемирия. Для чего оно может быть нужно Москве?

Здесь интерес Путина вполне понятен: ему нужно, чтобы Украина не била по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой нефтяной инфраструктуре.

Он может пытаться добиться этого не через прямую договоренность с Киевом, а через американскую сторону, чтобы уже она влияла на Украину в вопросе ударов по российским объектам.

Для нас это принципиально важно, потому что нефтяная отрасль дает России ресурсы для продолжения войны. Поэтому любую паузу в ударах по таким объектам нужно оценивать через то, что Украина получает взамен.

Силы беспилотных систем переносят удары в российский тыл

Силы беспилотных систем сообщали почти о двух тысячах пораженных вражеских целей за сутки. Насколько серьезен такой результат и какую роль СБС уже играют в войне?

Две тысячи целей за сутки – это очень много. Такой результат говорит и о количестве доступных средств поражения, и о профессиональной подготовке людей, которые с ними работают.

Силы беспилотных систем фактически стали отдельной авиационной компонентой. У них есть разные средства – от тактических дронов непосредственно на линии боевого соприкосновения до систем, способных работать значительно глубже в тылу.

В последнее время особенно важной стала работа по оперативному тылу. Россиянам необходимо постоянно подвозить технику, боеприпасы, топливо и резервы, а наша задача – останавливать это движение еще до того, как ресурсы попадут на передовую.

Где такая работа сейчас особенно заметна?

Одно из направлений – сухопутный коридор вдоль Азовского моря. Наши средства уже позволяют держать под огневым воздействием маршруты, по которым россияне перемещают технику и грузы.

Другое важное направление – Брянская область и железнодорожная логистика. Через нее проходят маршруты, по которым перевозят топливо и другие ресурсы, в том числе со стороны Беларуси.

Часть топлива проходит через Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а дальше по железной дороге движется через Брянскую область. Речь идет о дизельном топливе, бензине, авиационном керосине и других ресурсах, необходимых российской армии.

Поэтому мосты, пути, цистерны и другие элементы железнодорожной инфраструктуры имеют большое значение. Даже временная остановка движения создает дополнительные проблемы для снабжения российских группировок.

География работы СБС закономерно расширяется. Их задача уже не ограничивается непосредственно фронтом, а охватывает систему обеспечения российской армии в оперативном тылу.

Ядерные угрозы Кремля должны запугать Европу

В России снова говорят о возможности применения ядерного оружия в случае попыток изолировать Калининградскую область. Насколько серьезно Европе нужно воспринимать такие угрозы?

Я не верю, что Путин пойдет на ядерный удар по странам Европы. Он понимает, что это вызовет ответ, последствия которого будут критическими уже для самой России.

Москва является ключевым центром российской политической и военной системы. Поэтому Кремль вынужден учитывать, что масштабная агрессия против европейских государств может привести к ударам уже по критически важным российским центрам.

Поэтому значительная часть ядерной риторики, на мой взгляд, работает как шантаж. Путин пытается повысить ставки и запугать европейцев еще до того, как они примут определенные решения.

Показательно и то, что страны Северной Европы имеют дополнительные форматы оборонного взаимодействия, в частности JEF. Это еще один механизм, который позволяет им координировать свои действия в сфере безопасности.

Почему Калининград настолько важен для России?

Это военный плацдарм в Балтийском регионе. Там размещена часть Балтийского флота, а также сухопутные и авиационные подразделения.

В то же время Калининград – эксклав между Польшей, Литвой и Балтийским морем, поэтому его логистика объективно зависит от ограниченного количества маршрутов.

Морское снабжение может частично компенсировать проблемы на суше, но полностью заменить автомобильную и железнодорожную логистику сложно. Для крупной военной группировки стабильное снабжение имеет критическое значение.

Поэтому любое ухудшение логистики Калининграда создает для Москвы серьезную проблему. Именно этим, на мой взгляд, объясняется такая острая реакция Кремля на разговоры о возможной изоляции эксклава.

Удары по логистике России не ограничиваются дронами

В Брянской области сообщали о повреждении железнодорожных путей во время движения поезда. Какую роль в таких операциях в целом могут играть силы сопротивления?

Кто конкретно стоит за каждым таким случаем, без подтверждения утверждать нельзя. Там могут действовать разные силы сопротивления, в том числе люди, которые выступают против российского режима и войны.

Важно другое: железнодорожная сеть для России критически важна. По ней перевозят топливо, военные грузы, технику и личный состав.

Поэтому любая остановка таких маршрутов влияет на логистику. Особенно это касается направлений из Беларуси через Брянскую область дальше вглубь России.

Силы беспилотных систем могут работать по этим маршрутам с воздуха, а силы сопротивления – действовать непосредственно на местности. В результате России приходится тратить больше ресурсов на охрану, ремонт и восстановление инфраструктуры.

Российские дроны могут изучать работу ПВО НАТО

Командующий Силами беспилотных систем Мадяр говорил, что российские дроны возле границ НАТО не стоит воспринимать как случайность. Зачем Москве такие провокации?

На мой взгляд, одной из задач может быть изучение алгоритма работы противовоздушной обороны стран НАТО.

Когда появляется воздушная цель, система начинает реагировать: ее фиксируют радары, могут подниматься самолеты, активируются определенные комплексы, принимается решение о перехвате. Наблюдая за этим, противник получает информацию о принципах работы обороны.

Если такой алгоритм известен, во время следующей атаки можно пытаться обойти его или перегрузить систему большим количеством целей.

Поэтому важно не просто реагировать на каждый отдельный дрон, а постоянно менять алгоритмы противодействия, чтобы Россия не получила готовую модель работы ПВО.

Какой тогда должна быть реакция партнеров?

После уверенной идентификации боевой воздушной цели ее нужно перехватывать как можно раньше. Чем дольше ждать, тем меньше времени остается на реакцию до того, как она приблизится к населенным пунктам или критической инфраструктуре.

Особенно важно это тогда, когда противник уже пытается анализировать работу обороны и подбирать маршруты, которые усложняют перехват.

Реактивные "Герани" истощают дорогую украинскую ПВО

Россия все активнее применяет реактивные дроны. Чем они отличаются от обычных "Шахедов" и насколько серьезным вызовом становятся для украинской ПВО?

Реактивная "Герань" имеет другие скоростные и высотные характеристики. Ее дальность зависит от запаса топлива, маршрута, скорости и высоты полета.

По моей оценке, на крейсерских режимах такие дроны могут работать в пределах нескольких сотен километров. Если они летят на сравнительно небольшой скорости, часть средств, которые использовались против обычных ударных БПЛА, еще способна с ними работать.

Но если реактивный дрон разгоняется примерно до 500 километров в час и поднимается выше пяти километров, значительная часть привычных средств перехвата уже не может его догнать или достать.

Тогда приходится использовать зенитные ракетные комплексы средней дальности и дорогие ракеты. И здесь возникает экономическая проблема: боеприпас для перехвата может стоить в разы дороже самого дрона.

Таким образом Россия может пытаться истощать украинскую ПВО, заставляя расходовать дорогой и ограниченный боекомплект на более дешевые воздушные цели.

Украина активно развивает дроны-перехватчики. Почему вы считаете, что только этого направления недостаточно?

У дрона-перехватчика есть физические ограничения по скорости, высоте и времени набора этой высоты. Если цель быстрее, ее уже сложно догнать.

То же касается высотных целей. Когда "Герань" идет на пяти километрах, перехватчику сначала нужно набрать эту высоту, а уже потом догнать дрон. Если его собственная скорость ниже, задача резко усложняется.

Поэтому я считаю ошибкой делать дроны-перехватчики единственной основой будущей системы. Они могут занимать свою нишу, но нужен еще один, более быстрый и массовый инструмент.

Таким инструментом должны стать дешевые ракеты малой дальности. Они имеют достаточный запас скорости для перехвата реактивных дронов и одновременно могут быть значительно дешевле ракет крупных зенитных комплексов.

Украине нужны массовые дешевые ракеты малой дальности

Сергей Притула говорил об отсутствии системного решения против реактивных дронов. Каким оно должно быть, по вашему мнению?

Сам принцип системного решения давно известен: радиолокационное обнаружение цели плюс ракета, способная быстро ее перехватить.

Главное преимущество радиолокации – всепогодность. Визуальное обнаружение зависит от тумана, облачности, осадков и времени суток, тогда как радар может увидеть воздушную цель на значительно большем расстоянии и передать данные для перехвата.

При этом сама ракета не обязательно должна иметь дорогую головку самонаведения. Ее можно вести с земли по радиоканалу или использовать наведение по отраженному лазерному лучу.

В качестве примера такого подхода можно рассматривать APKWS, где неуправляемый реактивный снаряд получает систему лазерного наведения. Другой принцип – комплексы малой дальности вроде "Осы", где цель обнаруживается радаром, а ракета получает команды от наземной системы.

Я также обращаю внимание на украинские наработки для таких комплексов. Если создать дешевую ракету достаточной скорости и высотности, ее можно производить значительно массовее, чем дорогие ракеты для IRIS-T, NASAMS или других систем средней дальности.

Как такая система должна выглядеть на практике?

Она не должна ограничиваться только защитой отдельного города или предприятия. Нужна барьерная система противовоздушной обороны, развернутая в несколько полос на основных маршрутах захода российских воздушных целей.

Радары обнаруживают дроны, дешевые ракеты малой дальности берут на себя массовые цели, а дорогие системы средней и большой дальности сохраняют боекомплект для более сложных крылатых и баллистических ракет.

В этом и заключается системный подход: не пытаться каждую новую российскую разработку сбивать самым дорогим доступным средством, а создать отдельный массовый эшелон ПВО именно для таких целей.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.

Роман Свитан о заявлениях Путина, ударах СБС и новой угрозе реактивных дронов: смотрите видео