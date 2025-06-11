Скандал с содержанием боевого медика Замрия в ТЦК: ни один человек не отстранен

Военный медик Роман Замрий рассказал, что его три дня удерживали в ТЦК без еды и воды, после чего мобилизовали. Сейчас продолжается проверка.

Представитель оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Олег Домбровский в эфире Радио Свобода рассказал, что отстранение работников ТЦК не произошло, передает 24 Канал

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Какова ситуация с проверкой содержания Замрия

По словам Домбровского, отстранять от выполнения служебных обязанностей – это прерогатива руководства. Такую меру применяют только когда есть явные признаки преступления или того, что должностное лицо может влиять на ход служебного расследования.

Сейчас такого нет, потому что этим занимается независимая комиссия, которая выясняет факты. Я думаю, что в ближайшее время все обстоятельства будут озвучены,

– подчеркнул он.

Комментируя обвинения Замрия, представитель ОК "Запад" отметил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, ведь служебное расследование еще не завершилось.

"Если по результатам будет выяснено, что в этом моменте было правонарушение, то соответствующие должностные лица будут привлечены к ответственности", – указал он.

Заметим, что после Роман Замрий назвал инцидент с ТЦК "локальной ошибкой", которую можно исправить. Он против того, чтобы увольнять людей, которые его удерживали, поскольку, по его мнению, проблема не исчезнет.