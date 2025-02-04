Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

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Романа Заволоку отправили за решетку

Отмечается, что бывший фитнес-тренера Романа Заволоку признан виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбления чести и достоинства военнослужащих, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В прокуратуре отметили, что летом 2023 года осужденный неоднократно провоцировал конфликты с сотрудниками ТЦК в Полтаве.

Он грубо оскорблял военных, используя нецензурную лексику, и снимал это на камеру. Впоследствии эти видео с унизительными комментариями он публиковал в соцсетях, одновременно отрицая факт вооруженной агрессии РФ,

– указывают правоохранители.

В частности, 29 августа 2023 года во время проверки документов сотрудниками полиции Заволока вел себя агрессивно, игнорировал требования прекратить противоправное поведение, а при задержании оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю. Медицинская экспертиза установила, что в этот момент Роман Заволока находился в состоянии наркотического опьянения.

Свою вину бывший фитнес-тренер не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Что известно о деле Романа Заволоки

Да, конфликт с военнослужащими ТЦК вспыхнул в августе 2023 года, когда Роману Заволоке пытались вручить повестку. В ходе перепалки он заявил, что украинские военные якобы "убивают людей за деньги", а также назвал украинских военнослужащих "чайками" и "гусями". Заволока отказывался показывать документы и взамен требовал этого от сотрудников военкомата.

Более того, бывший фитнес-тренер плюнул в лицо военнослужащему Александру Мацько. Тот воевал на фронте с 2016 года, однако получил контузию, ожоги и повреждения ног, после чего продолжил службу в ТЦК. Роман Заволока назвал военного "придурком", за поступок – пойти добровольцем на войну. Кроме того, он вместе со своим товарищем смеялись над дрожащими руками Александра.