Ситуация неконтролируемая: почему вдруг Росгвардия появилась на оккупированных частях Запорожья

Из-за внутренних проблем среди российских военных на временно оккупированные территории прибыли дополнительные силы Росгвадии. В частности причина в том, что отключение Starlink привело к новым вызовам в армии.

Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, особые трудности заметны в Запорожской области. Там враг бил по своим, также были удары со стороны Украины.

Почему Кремль перебрасывает Росгвардию на Запорожье?

"Координация российских войск серьезно снизилась. Соответственно враг ожидает увеличения СЗЧ, а ситуация будет неконтролируемой. Поэтому отправили Росгвардию, которая должна взять все под контроль", – добавил Петр Андрющенко.

Говорится о довольно большой переброске сил, войска двигались колонной. Такого количества Росгвардии уже давно не наблюдали. Раньше это было в 2024 году, когда россияне имели проблемы на линии фронта и нужны были средства для контрпартизанской борьбы.

Теперь Росгвардия нужна, чтобы следить за своими, чтобы они не думали убежать, потому что ситуация угрожающая. К тому же проблемы есть не только в Запорожской области, но и Херсонской. Там были удары по месту базирования пилотов и подразделений, которые терроризировали Херсон. Все это также последствия отключения Starlink.

Обратите внимание! Об отключении Starlink у россиян стало известно в начале февраля, когда с соответствующей просьбой к Илону Маску и компании SpaceX обратились в Минобороны. Перед тем военные зафиксировали, что Россия усилила обстрелы, пользуясь этой связью. Отныне работать могут только верифицированные терминалы.

"Россияне действительно понимают, что будет происходить дальше и к чему это может привести. Они не хотят недооценивать риски потери "мотивации" у бойцов, поэтому чтобы повысить ее уровень усиливают присутствие Росгвардии", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Впрочем оккупанты все равно будут убегать в СЗЧ. По ним будут открывать огонь, что только больше деморализует вражеское войско. Понятно, что для Украины это выгодно.

Как россияне реагируют на отключение Starlink?