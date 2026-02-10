Ситуация неконтролируемая: почему вдруг Росгвардия появилась на оккупированных частях Запорожья
- Из-за внутренних проблем у российских военных на оккупированных территориях Запорожья появились дополнительные силы Росгвардии.
- Отключение Starlink усложнило управление подразделениями россиян, что привело к снижению интенсивности боев и усилению деморализации среди военных.
Из-за внутренних проблем среди российских военных на временно оккупированные территории прибыли дополнительные силы Росгвадии. В частности причина в том, что отключение Starlink привело к новым вызовам в армии.
Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, особые трудности заметны в Запорожской области. Там враг бил по своим, также были удары со стороны Украины.
Почему Кремль перебрасывает Росгвардию на Запорожье?
"Координация российских войск серьезно снизилась. Соответственно враг ожидает увеличения СЗЧ, а ситуация будет неконтролируемой. Поэтому отправили Росгвардию, которая должна взять все под контроль", – добавил Петр Андрющенко.
Говорится о довольно большой переброске сил, войска двигались колонной. Такого количества Росгвардии уже давно не наблюдали. Раньше это было в 2024 году, когда россияне имели проблемы на линии фронта и нужны были средства для контрпартизанской борьбы.
Теперь Росгвардия нужна, чтобы следить за своими, чтобы они не думали убежать, потому что ситуация угрожающая. К тому же проблемы есть не только в Запорожской области, но и Херсонской. Там были удары по месту базирования пилотов и подразделений, которые терроризировали Херсон. Все это также последствия отключения Starlink.
Обратите внимание! Об отключении Starlink у россиян стало известно в начале февраля, когда с соответствующей просьбой к Илону Маску и компании SpaceX обратились в Минобороны. Перед тем военные зафиксировали, что Россия усилила обстрелы, пользуясь этой связью. Отныне работать могут только верифицированные терминалы.
"Россияне действительно понимают, что будет происходить дальше и к чему это может привести. Они не хотят недооценивать риски потери "мотивации" у бойцов, поэтому чтобы повысить ее уровень усиливают присутствие Росгвардии", – подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.
Впрочем оккупанты все равно будут убегать в СЗЧ. По ним будут открывать огонь, что только больше деморализует вражеское войско. Понятно, что для Украины это выгодно.
Как россияне реагируют на отключение Starlink?
- На фронте у врага настоящая истерика из-за ограничения работы терминалов. Возникли критические проблемы в управлении подразделениями, координации. Именно от связи зависит корректировка огня, соответственно на определенных участках уменьшилась интенсивность боев.
- Российские пропагандисты пытались убедить, что проблемы якобы есть и у украинцев, но это неправда. "Рупор" Кремля Владимир Соловьев даже обратился к Дональду Трампу, чтобы тот "позвонил к Маску и он пришел в себя". Далее перешел к угрозам и заговорил об "ударах по космической орбите".
- Украинские военные подтверждают, что эффект от отключения Starlink уже заметен на фронте. Теперь противнику нужно больше времени для налаживания работы, планирования действий, к тому же сигнал часто исчезает и является нестабильным. Также это может повлиять на удары дронами по гражданским объектам, ведь управление и навигация происходили через спутниковые каналы.