Росгвардия работает по принципу "СС": как войска Путина действовали в Украине

Еще в 2016 году президент России Владимир Путин объявил о создании новой структуры на базе Внутренних войск МВД. Новое военизированное формирование назвали "Федеральная служба войск национальная гвардия", сокращенно – Росгвардия. А приказы она получает прямо от президента.

Цікаво, що в рамках повноважень Росгвардії заявлена можливість участі військовослужбовців цієї структури в міжнародних операціях “підтримання чи відновлення миру та безпеки”.

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Нині формально для участі російських військових у бойових операціях за кордоном треба отримати дозвіл Ради Федерацій. Однак над Росгвардією парламент не владний, вона отримує накази прямо від президента.

Дивіться повний випуск розслідування InformNapalm: відео

Експерти зауважують, що в таких діях простежується історична аналогія з гітлерівською Німеччиною.

Війська "СС" існували паралельно з вермахтом і дублювали багато його функцій, але не підкорялися ні військовому командуванню, ні генеральному штабу – діяли за прямою вказівкою Адольфа Гітлера.



Адольф Гітлер та війська "СС" / Фото: picture-alliance

Під час OSINT-досліджень Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm не раз фіксувала участь кадрових військовослужбовців та Внутрішніх військ Збройних сил Російської Федерації у проведенні спеціальних операцій на території України. Розповімо ще про кількох із них.

Кирило Деменков

Він народився 1991 року, родом з міста Зеленогорськ Красноярського краю. Позивний "Дьома". Особлива прикмета для впізнання – татуювання на спині з кажаном і написом "СК ВО".



Деменков Кирило / Фото: скриншот з відео

До речі, його батько – Євген Деменков. В недавньому минулому прапорщик прикордонвійськ ФСБ Російської Федерації. Пишається своїм сином-терористом.

До контрактної служби приступив влітку 2014 року. Оформив стандартний трирічний контракт на службу в 352-му окремому розвідувальному батальйоні "Міраж" 46-ї окремої бригади оперативного призначення Північно-кавказького регіонального командування Внутрішніх військ МВС Російської Федерації.

Від початку 2015 року на постійній основі перебуває у складі незаконних збройних формувань на Донбасі. Брав активну участь у боях в районі Донецького аеропорту.

Що відомо про бої в Донецькому аеропорту?З вересня 2014 року до 21 січня 2015 року тривали бої у Донецькому аеропорту. Вони розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями та силами проросійських збройних угруповань. Це вважають одним із найбільш запеклих воєнних протистоянь на сході України.



18–21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. Рішення про те, щоб відвести українських бійців з нового терміналу ухвалили 21 січня, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.



Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".

Деменков був нагороджений медаллю так званої "народної ради" терористичної організації ДНР "За ратну доблесть" та "За бойові заслуги". Судячи з фотоматеріалу, нині вписаний до складу 6-ї роти 2-го батальйону т. зв. "11-го окремого мотострілецького полку", сформованого з решток терористичного формування "Восток"



Нагорода Деменкова / Фото: скриншот з відео

На одному з фото, яке зроблене 5 листопада 2015 року, видно напис на шевроні: "Аеропорт Донецьк". Приїжджав він, вочевидь, не сам, там засвітилась ціла група.

Відрядження на Донбас

► Перше було в березні – травні 2015 року. На фото видно наші палаючі хати, стрільба з гранатомета, руїни (можливо, ще й ДАП), традиційні білі пов'язки "ополченців". Повоювавши, цей окупант вже до літа повернувся додому.



Палаючий будинок внаслідок обстрілів / Фото: скриншот з відео



Деменков стріляє з гранатомета / Фото: скриншот з відео

► А ось друга поїздка, відносно "свіжа". З кінця жовтня їх перекинули на Донецький напрямок. Особливо прикметне фото на фоні донецького пейзажу та плакатів псевдореспубліки ДНР.

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Цього Кирила запитують: "Де ви, братішка?", він відповідає: "Євгене, ДНР". Співрозмовник: "Давайте акуратніше там!". А той йому: "Євгене, не вперше".



Скриншот з особистої сторінки Деменкова

Можливо, черговий приїзд цих паршивих щурів якось був пов'язаний з активізацією бойових дій в ті дні на центральній ділянці.

Михайло Соколов

Він народився 1988 року, родом з міста Новокузнецьк Кемеровської області Росії. В одному з профілів вказує фактичне місце проживання – місто Алчевськ Луганської області України.



Михайло Соколов / Фото: скриншот з відео

Військовослужбовець-контрактник 46-ї окремої бригади оперативного призначення МВС Російської Федерації (Чечня). Зараз, припускаємо, приординований до так званого "батальйону спеціального призначення "Лєший" незаконного збройного формування "Новоросія".

Перші фотографії з Донбасу датовані січнем 2016 року. У тому числі – фото на фоні пам'ятника із САУ "СУ-100" у місті Алчевськ і фотографії з передових позицій.

Руслан Сергеєв

Наш третій фігурант родом із міста Новокузнецьк, земляк і товариш по службі попереднього фігуранта Соколова. З 2012 року Сергеєв – контрактник Внутрішніх військ. Якийсь час, до серпня 2014 року, працював у відомчій охороні на залізничному транспорті. Припускаємо, військовослужбовець тієї ж 46-ї окремої бригади оперативного призначення МВС Російської Федерації. До "Новоросії" приординований з вересня 2014 року.



Руслан Сергеєв / Фото: скриншот з відео

Крім названих військовослужбовців, до складу незаконного збройного формування "Новоросія", дислокованого у місті Алчевськ, входять "добровольці"-росіяни, в реальності – представники резерву російських спецслужб, що офіційно не входять до тих чи інших з'єднань Збройних сил чи Внутрішніх військ Російської Федерації:

Руслан Шукуров із Єкатеринбурга;

Олександр Бойков з Усть-Ільїнська;

Мішаня Frank, неонацист із Волгограда;

Олександр Калашников, ймовірно, з Курська

Злочини росіян не мають терміну давності, і зібрані свідчення обов'язково буде використано на майбутніх військових трибуналах.