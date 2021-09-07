Рош га-Шана 2021 в Умани: экономика праздника

Ежегодно в город Умань приезжают десятки тысяч религиозных туристов, так называемых брацлавских хасидов. Они буквально "вливают" в город миллионы долларов. Однако, похоже, как в сухую землю. Далее читайте на украинском языке.

$1 000 000 – вартість 5 соток землі, поблизу вулиці Пушкінської (центральна вулиця, максимально наближена до святині). Ціна згідно нещодавнього, продажу.

До теми Спокійна ніч, але тонни сміття на вулицях: хасиди в Умані святкують Рош га-Шана

$700 000 тисяч – за будинок 50 квадратних метрів.

$7 000 за готель на 4 дні. Але це буде гарний готель. Поштукатурений, вимитий, не те що Ваші Єгипти чи Туреччини (сарказм).

До речі, багато хто живе і в наметах, тимчасових забудовах та зйомних квартирах.

У той же час, є й такі готелі, котрі мають власні вертолітні майданчики на даху.

Щодо нерухомості, то в тренді зараз не знімати готель, а купувати власні квартири в Умані. Ціни наступні: 1 000 доларів за квадрат, але це на етапі будівництва. Далі дорожче.

Ну і до питань, чому в місті немає власного аеропорту. Дуже просто, тому шо 50 000 прилітає тільки на "чоловічий" Новий рік, тисячі перебувають щомоментно в місті протягом року, а переліт копійчаний, якась тисяча $ за переліт із Ізраїлю в Київ. Правда, безкоштовно шатл довозить до Умані.

І тут запитання, але чому із туристичним притоком в кілька сотень мільйонів доларів, за 20 років нічого не збудовано?

За цей час місто отримало більше мільярда доларів живого кешу, але жодного пристойного готелю.

Хоча, видно, що місто старається, в не місцях святкування – ідеальна чистота, навіть по харківським стандартам.

Охорона нашими поліцейськими в середині краще, ніж на Лізі Чемпіонів.

Сервіс – Анталія відпочиває.

Але все це залишається на дуже примітивному, із глобальної точки зору рівні.

Не хочу моралізаторствувати, але Умань та Хасидизм, котрий, до речі, виник в Україні у 18 столітті, – це великі економічні та ідеологічні можливості.

Але їх потрібно переводити із кустарних рейок, на державні і по правді перетворити прекрасне місто між Києвом та Одесою в мекку релігійного туризму.

Щоб не було відчуття різниці, що ви прилетіли у Варшаву, Прагу, Тель-Авів чи в Умань.

Друге – це імідж та ідеологія.

Ми не тільки територія, де німці та інші вбивали євреїв, Ми – місце, де народилась одна із найбільш визначних релігійних груп держави Ізраїль та світового юдаїзму.

І саме це має бути на наших прапорах.