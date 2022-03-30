Об этом рассказал Алексей Гончарук – бывший премьер-министр Украины. По его словам, Россия колебалась несколько недель по поводу наступления на украинскую столицу.

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Гончарук: Поняли, что у них нет шансов на Киев

Гончарук считает, что в России действительно было принято решение перегруппировать силы из столицы Украины. Оккупанты поняли, что "обломали зубы" о Киев.

Они колебались несколько недель, идти на Киев или нет,

– подчеркнул он.

Бывший премьер-министр сказал, что Украина очень надеялась, что они таки пойдут на столицу, потому что они здесь потерпели бы огромное поражение и нашим другим городам было бы легче

"Однако они поняли, что в Киеве у них никаких шансов нет. Они решили перегруппироваться и сосредоточить усилия на Востоке и Юге Украины", – констатировал Гончарук.

Гончарук рассказал о колебаниях России касаемо Киева: смотрите видео

Также экс-премьер отметил, что новая тактика Кремля абсолютно подтверждена. Об этом свидетельствуют его источники. "Они уже решили, что играют долго. Война по их сценарию будет длиться уже месяцы, то есть ни о каких блицкригах уже не говорится", – отметил политик.