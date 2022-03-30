Про це розповів Олексій Гончарук – колишній прем'єр-міністр України. За його словами, Росія вагалась кілька тижнів щодо наступу на українську столицю.

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Гончарук: Зрозуміли, що у них немає шансів на Київ

Гончарук вважає, що у Росії дійсно ухвалили рішення перегрупувати сили зі столиці України. Окупанти зрозуміли, що "обламали зуби" об Київ.

Вони вагались кілька тижнів, чи йти на Київ, чи ні,

– наголосив він.

Колишній прем'єр-міністр сказав, що Україна дуже сподівалась, що вони таки підуть на столицю, тому що вони тут зазнали б величезної поразки й нашим іншим містам було б легше

"Проте вони зрозуміли, що в Києві у них жодних шансів немає. Вони вирішили зараз перегрупуватись і зосередити зусилля на Сході та Півдні України", – констатував Гончарук.

Також експрем'єр відзначив, що нова тактика Кремля абсолютно підтверджена. Про це свідчать його власні джерела. "Вони вже вирішили, що грають довго. Війна за їхнім сценарієм триватиме вже місяці, тобто про жодні бліцкриги вже не мовиться", – зазначив політик.