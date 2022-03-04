Россия сейчас пытается заткнуть все уши, заклеить все глаза и залепить все роты

С каким-то лихорадочным воодушевлением государственная дума и Роскомнадзор запрещают всё- все высказывания, все оценки, все призывы. Вновь громят уже разгромленный "Мемориал".

Провал Путина

Всё это явно свидетельствует о провале плана Кремля поставить под контроль Украину. И теперь власть пытается заткнуть все уши, заклеить все глаза и залепить все рты, чтобы люди не знали о ее позоре и не обсуждали его с миром и между собой.

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Нова версия ГКЧП

Реконструкторы большевицкой диктатуры, как и любые реконструкторы жалки и смешны.

Так и ГКЧП попытался поиграть в суровую "советскую власть". Я отлично помню, чем все кончилось.

Также кончится и сейчас. Жаль, что игра существенно более кровавая. Но и воздаяние этим реконструкторам будет тоже существенно более суровым, чем тем, так, чтобы все эти реконструкции в России закончились раз и навсегда, как закончился в Германии бред о "жизненном пространстве" в мае 1945 года.

Пленные россияне рассказали о своих преступлениях – смотрите видео:

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