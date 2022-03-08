Россия превратила гуманитарную сферу в инструмент гибридной войны
Источник:фейсбук Павла Ковтонюка
Военные и гуманитарные вопросы должны быть разграничены. Это основополагающий принцип работы гуманитарных институций. Войска ведут войну и должни давать гуманитарным организациям помогать гражданским.
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Но Россия так не думает. Она обстреливает "зеленые коридоры" и препятствует их работе. Ибо ее цель – не помогать гражданским, а завозить свои "гумконвои".
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Эти "конвои" не имеют ничего с гуманитарной помощью – это инструмент установления военно-политического контроля над территорией.
Россия превращает даже гуманитарную сферу в инструмент гибридной войны. Она разрушает базы гуманитарной сферы.
Поэтому она должна быть исключена из гуманитарных организаций, включая World Health Organization (WHO).
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