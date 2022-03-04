Россия ускоряет переговоры, ведь ситуация вредит ее имиджу, – Арахамия

Москва сама ускоряет переговорный процесс с Украиной, переговорщики даже приезжают за день переговоров. Все это потому, что ситуация сейчас очень вредит имиджу России в глазах мира.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на совместном брифинге с советником главы ОП Михаилом Подоляком, информирует 24 канал.

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Весь мир видит, что Россия стреляет по мирному населению

Арахамия, являющийся членом делегации Украины на переговорах с Россией, подчеркнул, что уже весь мир видит, что россияне стреляют по мирному населению. Из-за значительных ударов по имиджу Москва начала всерьез воспринимать переговорный процесс.

3 марта, сообщил нардеп, были даже согласованы определенные договоренности по эвакуации и созданию гуманитарных коридоров. Украинская сторона надеется, что эти договоренности действительно будут достигнуты.

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