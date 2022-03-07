Россия резко позабыла свои байки о "геноциде русскоязычного населения"

В Гааге в Международном суде ООН начались слушания по делу о нарушении Россией, в рамках подготовки и разрешения агрессивной войны против Украины, Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Суд работает

Слушания будут продолжаться до завтра, затем Суд должен вынести решение о промежуточных мерах, которые сейчас требует Украина, основным из которых является прекращение Россией масштабной агрессии против Украины.

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Враг напуган

Примечательно здесь такое. Рупор российской агрессии ТАСС сегодня утром сообщил, что Россия не участвует в этом деле в Гааге.

То есть, агрессор сам отказался транслировать собственные нарративы о "геноциде русскоязычного населения" в Гааге даже в пропагандистских целях, понимая их ничтожность и анекдотичность.

Что же. Ждем решения Международного Суда.

Оно будет важным в дальнейшей логистике противодействия со стороны цивилизованного мира агрессору в системе ООН, включая Совбез.

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