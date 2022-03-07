Суд працює
Слухання триватимуть до завтра і потім Суд має винести рішення щодо проміжних заходів, на які наразі вимагає Україна, основним з яких є припинення Росією масштабної агресії проти України.
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Ворог наляканий
Примітно тут таке. Рупор російської агресії ТАСС сьогодні зранку повідомив, що Росія не бере участі у цій справі в Гаазі.
Тобто агресор сам відмовився транслювати власні наративи про "геноцид російськомовного населення" у Гаазі навіть з пропагандистською метою, звісно, розуміючи їх нікчемність та анекдотичність.
Що ж. Чекаємо на рішення Міжнародного Суду.
Воно буде надважливим у подальшій логістиці протидії з боку цивілізованого світу агресорові у системі ООН, включаючи Радбез.
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