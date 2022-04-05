Россияне, ставшие на сторону Украины, рассказали о зомбированных гражданах и героизме украинцев

Российские и белорусские солдаты, которые не захотели участвовать в преступлениях России против Украины, образовали легион "Свобода России". Они прошли специальную проверку и уже активно воюют на стороне ВСУ.

Россия пыталась оправдать свои преступления в Украине "борьбой с нацистами". Вражеской пропаганде удалось зазомбировать не всех своих военных, увидевших правду и решивших воевать против зла.

Читайте также Квин ответила, как долго будут действовать санкции против России

Зазомбированные россияне

Как рассказали бойцы легиона "Свобода России", они увидели, что пропаганда лжет в первый день войны, ведь никаких нацистов в Украине не встретили. Хотя 70% россиян зазомбированы пропагандой и режимом, русские солдаты увидели совсем другую картину.

Мы увидели героическое мирное население, которое будет драться до последнего, будет грызть землю, ведь враг пришел на их территорию,

– рассказали россияне, вставшие на сторону ВСУ.

Будет интересно – россияне признаются в своих преступлениях против гражданского населения: видео