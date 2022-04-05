Росія намагалася виправдати свої злочини в Україні "боротьбою з нацистами". Ворожій пропаганді вдалося зазомбувати не всіх своїх військових, які побачили правду та вирішили воювати проти зла.

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Зазомбовані росіяни

Як розповіли бійці легіону "Свобода России", вони побачили, що пропаганда бреше, у перший день війни, адже жодних нацистів в Україні не зустріли. Хоча 70% росіян зазомбовані пропагандою та режимом, російські солдати побачили зовсім іншу картину.

Ми побачили героїчне мирне населення, яке буде битися до останнього, буде гризти землю, адже ворог прийшов на їхню територію,

– розповіли росіяни, які стали на бік ЗСУ.

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