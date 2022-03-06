Россияне не умеют воевать, они никакие, – аналитик о победе Украины

Несмотря на тяжелую ситуацию в отдельных городах, которые уничтожают российские войска, Украина продолжает успешно держать активную оборону и приближать свою победу над армией оккупанта.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков объяснил 24 канала, что после провала военного плана россиян каждый день приближает победу Украины.

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Три уровня войны

В войне есть три уровня: тактический, оперативный и стратегический, объясняет он. По словам аналитика, люди, к сожалению, воспринимают войну на тактическом уровне: где-то отступаем, где-то имеем определенные потери, где-то тяжелая ситуация. Это создает у них иллюзию, что ситуация не такая, как рассказывает руководство страны. Это может рождать сомнение в том, что все под контролем и победа будет за нами.

Но Белесков подчеркивает: ситуацию следует воспринимать именно с точки зрения оперативного и стратегического уровней. Там совсем другие маркеры удачи. И на этих уровнях ситуация разворачивается в пользу Украины.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков / Фото: Общественное радио

Почему на стратегическом уровне у нас не так плохо, как может показаться, если смотреть на ситуацию в отдельных городах?

Нас устрашали тем, что россияне быстро прорвут украинскую оборону во многих местах, окружат и уничтожат все наши силы. Это оказалось неправдой. Сейчас в оперативном окружении наши силы есть только в Мариуполе (на 6 марта - 24 канал). Но там наши военные прекрасно понимают, что их задача стоять, сковывать россиян по максимуму и оказывать все возможное сопротивление. Во всех других городах у россиян все не так хорошо.

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На Юге россияне продвинулись больше всего, но ничего не окружили. Возле Харькова – нет. Возле Киева – нет. Наши войска продолжают сопротивляться. Они выматывают противника. Наши силы громят самые элитные российские соединения, подразделения и армии. Уничтожаются батальонные тактические группы 1-й гвардейской танковой армии. Уничтожается десант, пытавшийся прорваться в Киев. Уничтожаются спецназовцы. Наша армия сопротивляется, она не окружена и не уничтожена. Основные коммуникации не изрезаны. Мы выиграли время, чтобы общество начало реагировать, провело мобилизацию и подготовило города. Выиграли время на то, чтобы международное сообщество начало реагировать оружием и санкциями, которые оказывают страшное влияние. Это выигранное время используется правильно.

Мы стоим в активной обороне. Да, где-то можем отступать, но быстро контратакуем. Нигде не было резких прорывов. Так что всё хорошо.

Украина уничтожает врага

Это азы оперативного искусства. Когда у тебя меньше сил, ты обороняешься и изматываешь врага. Ведешь активную оборону и по максимуму сохраняешь армию. Далее следует так называемая стабилизация. Когда линия фронта уже не двигается, ты накапливаешь силы и начинаешь думать о наступательных действиях. Утрата территорий – это не главное. Главное – это армия. Если она есть и готова к сопротивлению – все будет. Все территории мы вернем, оплакивать их не нужно.

Все, что сейчас делает Россия, все больше напоминает агонию, лишенную логики и смысла. Как это соответствует реальности?

Что я вижу? Мы активно уничтожаем всю их военную элиту. То, что будет дальше, точно не будет для них лучше, будет только хуже. Поэтому они переключились на влияние города, влияние на гражданское население, они терроризируют огнем артиллерии, авиации и ракет. Все это следствие бессилия, потому что они не смогли реализовать свои военные цели и задачи.

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Российская армия оказалась фейком. Они не просто бессильны против наших военных, они не могут воевать. Максимум, на что они способны – наваливаться количеством. Они не умеют делать базовые вещи, когда разные роды войск взаимодействуют между собой для выполнения задач. Они ищут дыры в нашей обороне и пытаются как-то двигаться там. Но и это у них не очень выходит. Поэтому они решили, если внешний контур обороны не удалось прорвать, они будут действовать через внутренний контур обороны и давить на людей.

Итак, вывод, который можем сделать в данный момент:

Россия не умеет воевать вообще. У нее базовые навыки общевойскового боя и общевойсковой операции. Против нас воюет 1-я гвардейская танковая армия, другие армии. Они считаются лучшими из лучших. Но на самом деле они никакие. Их десантники – они никакие. Спецназ – так же. Спецназовцы, которых наши ребята захватили, пузыри пускали. Это не спецназ, а фиг знает что. Если у них элита такая, то я не знаю, кто придет дальше и как они будут воевать. Разве что под давлением заградотрядов.

Все их успехи в модернизации и перевооружении полный фейк.

Как следствие, они сейчас занимаются тем, что "воюют" с гражданским населением и объектами критической инфраструктуры. Да, можно сказать, что это похоже на агонию.

Все дальнейшие планы на общую мобилизацию населения в России ситуацию для них не улучшат?

Вообще. Пусть сначала кого-нибудь выловят. Думаю, сейчас российские мужчины будут убегать, куда попало.

Второй момент. Не будет преувеличением сказать, что один украинский воин стоит десяти российских. Каким будет соотношение по этим гаврикам, даже трудно сказать. Если они до сих пор не пришли в себя, когда мы нащелкали под 10 тысяч их людей и под тысячу тяжелой техники, значит, надо будет немного еще пустить крови.

Активная оборона, которую сейчас проводит Украина, – это не совсем то, что представляет большинство. Сначала врага на дальних подступах встречает артиллерия и авиация. Затем, если что-то прорвалось, его глушат противотанковые комплексы, танки и боевые бронированные машины. Почему мы можем где-нибудь отступать, потому что в рамках активной обороны меняются оборонительные позиции. Есть несколько оборонительных рубежей, и отступая армия выматывает противника. Сейчас мы это отрабатываем на ура. Даже если их будут тремя волнами гнать, мы перемелем просто все.

То есть сейчас каждый прожитый день идет на пользу Украине в этой войне?

Конечно! Все формирования мирного времени выполнили свою задачу: выиграли время, не дали себя окружить и постоянно наносят значительный уровень потерь даже там, где отступают.

Сейчас нет смысла искать ответы на вопрос "Когда закончится война?" или "Когда у россиян закончится техника?" Все задачи, которые нужно выполнить, выполняются успешно. Выигранное время реализуется так, как нужно. Мы получим помощь от партнеров. Скоро у нас хватит средств на каждую единицу российской бронетехники, которую мы еще не сожгли или которую не таскают наши селяне. Санкции вводятся. Всё это работает в комплексе. Скоро Россия станет государством-банкротом, где будет полный коллапс.

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Конкретную дату победы мы еще не знаем. Но все идет в нашу пользу. Надо держать строй и работать на победу. Потому что победа будет за нами.