Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів, - партизани
Источник:АТЕШ
Росіянин влаштував диверсію на фронті, знищивши важливу техніку окупантів. Він вщент спалив російську БРДМ на Донецькому напрямку.
Про це повідомили представники партизанського руху "Атеш".
Дивіться також Диверсії та партизанський рух: як російські військові допомагають ЗСУ, – The Telegraph
Росіянин влаштував диверсію на фронті
Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії на Донецькому напрямку,
– йдеться у повідомленні.
Партизани зазначили, що поблизу села Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.
"В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів окупантів, була повністю знищена. Подібні акції стають всечастішими в лавах російської армії", – зазначають в "АТЕШ".
Поблизу села Новокатеринівка партизан підпалив техніку росіян: дивіться на карті
Нагадаємо, що агенти "Атеш" провели диверсію в Курській області, підірвавши релейну шафу на важливій залізничній гілці, яку російська армія використовує для постачання техніки та боєприпасів на фронт