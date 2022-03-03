Россиянин Владимир Жигалин заверил, что такое решение он принял заведомо. Ему 61 год. Он сказал, что понимает, кто захватчик и оккупант на территории Украины.

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"У меня нет боевого опыта, но с оружием в руках пойду защищать украинскую независимость! Призываю российских солдат не выполнять преступные приказы, не идти воевать! Опомнитесь, подумайте о матерях и ваших родных", – призвал мужчина.

Мужчина из России встал на защиту украинцев: смотрите видео

На России паника

По последней информации, украинские Вооруженные силы уничтожили около 9 тысяч российских захватчиков, а из-за санкций Запада разрушается российская экономика. Панические настроения и у политического руководства оккупантов. Русские элиты эвакуируют своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты.

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