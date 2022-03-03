Росіянин Володимир Жигалін запевнив, що таке рішення він ухвалив свідомо. Йому 61 рік. Він сказав, що розуміє, хто є загарбником та окупантом на території України.

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"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдатів не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликав чоловік.

Чоловік з Росії став на захист українців: дивіться відео

На Росії паніка

За останньою інформацією, українські Збройні сили знищили приблизно 9 тисяч російських загарбників, а через санкції Заходу руйнується російська економіка. Панічні настрої й в політичного керівництва окупантів. Російської еліти евакуйовують своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

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