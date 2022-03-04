Русские оккупанты несут страшные потери

Суммарные потери российского оккупационного контингента в Украине превысили 37 тысяч человек. По состоянию на 3 марта 2022 года.

Санитарные потери (раненные) российских оккупантов превысили 28 тысяч человек. Основная масса потерь ВС РФ фиксируется на севере Украины и северо-востоке.

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Кривая логистика

Логистика доставки раненных у оккупантов работает несколько неоднородно и дефективно. Например, на северо-востоке, имея общую границу с Россией, эвакуация раненных осложняется тем, что практически все полевые госпитали исчерпали свой суточный предел обработки раненных.

Раненных везут в российские областные центры и по городам районного значения, но и там не всегда есть место. В свою очередь, в этом направлении ощущается острая нехватка транспортных средств для эвакуации 300-х.

Санитарные потери ВС РФ на севере Украины имеют свою специфику. Эвакуация раненных осуществляется намного слаженнее, и доставляются они в основном в Мозырь и Гомель, в Беларуси. Но и там ресурсы медицинских учреждений уже исчерпаны.

Вследствие этого, из Беларуси, поездами, раненных вывозят в Россию.

Такие проблемы с логистикой влекут отсутствие оказания своевременной медицинской помощи, а так же долгое нахождение в дороге, приводит к росту летальных исходов среди раненных российских оккупантов.

Страшные потери

Известно, что на сегодняшний день безвозвратные потери ВС РФ в Украине превысили 9 тысяч человек. Таким образом, за первую неделю войны против Украины, суммарные потери российского оккупационного контингента превысили 37 тысяч человек.

Опять-таки, подсчёт точных потерь осложняется двумя факторами. Неизвестно точное количество тел погибших, которые до сих разбросаны вдоль дорог и по полям в Украине.

Неизвестно точное количество убитых и раненных российских оккупантов, которых ещё не эвакуировали из Украины. Неизвестно точное количество раненных российских оккупантов, которые были эвакуированы из Украины, но не дожили в дороге, либо скончались в лечебном учреждении.

Таким образом, можно смело говорить о том, что суммарные потери российских оккупантов за первую неделю войны с Украиной значительно превышают озвученную выше цифру в 37 тыс человек.

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