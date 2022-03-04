Санітарні втрати (поранені) російських окупантів перевищили 28 тисяч людей. Основна маса втрат Збройних сил Росії фіксується на півночі України та північному сході.

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Крива логістика

Логістика доставки поранених у окупантів працює дещо неоднорідно та дефективно. Наприклад, на північному сході, маючи спільний кордон із Росією, евакуація поранених ускладнюється тим, що практично всі польові шпиталі вичерпали свою добову межу обробки поранених.

Поранених везуть у російські обласні центри та містами районного значення, але й там не завжди є місце. У свою чергу, у цьому напрямі відчувається гостра нестача транспортних засобів для евакуації 300-х.

Санітарні втрати ЗС РФ на півночі України мають свою специфіку. Евакуація поранених здійснюється набагато краще, і доставляються вони переважно до Мозиря та Гомеля, до Білорусі. Але й там ресурси медичних закладів уже вичерпано.

Внаслідок цього з Білорусі потягами, пораненими, вивозять до Росії.

Такі проблеми з логістикою спричиняють відсутність надання своєчасної медичної допомоги, а так само тривале перебування в дорозі призводить до зростання летальних наслідків серед поранених російських окупантів.

Страшні втрати

Відомо, що на сьогоднішній день безповоротні втрати ЗС РФ в Україні перевищили 9 тисяч людей. Таким чином, за перший тиждень війни проти України сумарні втрати російського окупаційного контингенту перевищили 37 тисяч осіб.

Знову ж таки, підрахунок точних втрат ускладнюється двома факторами. Невідома точна кількість тіл загиблих, які досі розкидані вздовж доріг та полями в Україні.

Невідомо точну кількість убитих та поранених російських окупантів, яких ще не евакуювали з України. Невідомо точну кількість поранених російських окупантів, які були евакуйовані з України, але не дожили в дорозі або померли в лікувальному закладі.

Таким чином, можна сміливо говорити, що сумарні втрати російських окупантів за перший тиждень війни з Україною значно перевищують озвучену вище цифру в 37 тисяч осіб.

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