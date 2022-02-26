Российские военные заняли территорию бывшего аэропорта Бердянск

Военные агрессора захватили бывший аэропорт в Бердянске. Сейчас там находятся вражеская техника и бойцы.

Российские оккупанты не заходили через основные въезды в город. Поэтому объекты инфраструктуры и жилые дома не пострадали.

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Скоро стемнеет, мы включим освещение в городе. Жизнедеятельность Бердянска и основных служб поддерживается. В городе работает полиция, в полном составе,

– рассказал исполняющий обязанности мэра города Александр Свидло.

Он добавил, что для поддержания порядка в Бердянске сформировали дружины из активных жителей. Чиновник призвал бердянцев приобщаться к этому движению.

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