Російські окупанти не заходили через основні в'їзди до міста. Тому об'єкти інфраструктури та житлові будинки не постраждали.

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Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність Бердянська та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі,

– розповів виконувач обов'язки мера міста Олександр Свідло.

Він додав, що для підтримання порядку в Бердянську сформували дружини з активних мешканців. Чиновник закликав бердянців долучатися до цього руху.

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