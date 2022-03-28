Российских военных, которые отказываются воевать, сажают на 13 лет, – пленный

СБУ обнародовала видео еще с одним плененным российским военным, который якобы ехал на "учения". Солдат говорит, что отказывающимся воевать дали 13 лет заключения.

Российский военный еще 24 февраля пересек админграницу с Крымом. Ехал он с полуострова в направлении Гуляй-поля.

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Солдат уверяет, что его приспешники хотели отказаться

Пленный уверяет, что когда он и его сослуживцы поняли, что являются участниками войны, а не задекларированной "спецоперации", то хотели отказаться.

Даже "бумажку" сделали. Но приехал старший и сказал, что нет там никакой войны, надо просто пройти,

– говорит пленник.

Несмотря на заверения командира, что "войны там нет", подразделение разгромили – из 30 человек остались живы 9. В бой бросили и срочников, которые только за неделю до вторжения подписывали контракты.

Отказников судят, – пленник

Тем, кто отказался, говорит военный, приговорили по 13 лет за решеткой. Конечно, пленный уверяет, что никого в Украине не убивал и даже оружием, следовательно, пользоваться не умеет. С этим уже будут разбираться следователи СБУ.

Смотрите рассказ российского военнопленного / Видео СБУ: