Русский корабль, самолет, танк, солдат и офицер, иди на х*й – тогда ты будешь жить

Я напишу этот пост для предельного понимания теми, кого мы завтра будем убивать. И послезавтра. А через два дня. И через три. Пока они не закончатся. Пока физически не будет кому приходить в Украину.

Что такое украинская усталость от войны

Мы устали, россияне. А мы отличаемся от вас тем, что, когда мы устаем – мы немного звереем.

Геноцид украинцев Россия, ее компании и граждане должны возместить все

У нас пропадает эмпатия, жалость и вся эта лишняя эмоциональная ху*ня, которая съедает ресурсы и мешает выполнять одну единственную задачу - убивать вас.

Сладкая булочка

Мы у себя дома. Мы защищаем свой дом, свою землю, свои семьи. И мы только только разогрелись. Мы только вошли во вкус. Мы узнали, что вы просто мясо. Сладкая булка для воюющей 9 год армии.

А еще у нас тонны захваченной документации. У нас все документы из секреток. Списки личного состава. Приказы.

Мы знаем, что вам довели боевую задачу, а не учения, про которые вы плачете, попадая в плен.

Поэтому нам уже не нужно вас жалеть. У нас от усталости притупляются нервные окончания в мозгу и нейронные связи, которые отвечают за человечность и гуманизм. Просто мозг начинает экономить ресурсы.

И мы хотим одного – убить быстрее вас всех и пойти отоспаться. Ну, это же здоровое и нормальное желание человеческого организма? Право на отдых.

Врагу не спрятаться

А еще мы слушаем все ваши переговоры. Мы знаем ваши планы. Мы знаем откуда и куда вы завтра пойдете с топливом. Куда попытаетесь подтянуть резервы. Мы завтра будем сильнее, чем сегодня.

Потому что у нас с логистикой уже все нормально. Мы смогли ее наладить и получили сегодня то, чего ждали три дня. И завтра вы это увидите. И это последнее, что вы будете видеть в своей жизни.

Мы знаем, что вы не на учениях. Вы пришли нас убивать..

Русский корабль, самолет, танк, солдат и офицер. Иди на йух. И тогда ты будешь жить. Но это не точно..

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