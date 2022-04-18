Роскомнадзор заблокировал десятки украинских сайтов: 24 канал среди них

Роскомнадзор заблокировал десятки украинских сайтов. Под блокировку попал и сайт 24 канала.

Роскомнадзор заблокировал СМИ из-за решения Генпрокуратуры. Об этом стало известно 18 апреля.

Заметьте Роскомнадзор заблокировал в России украинские официальные сайты и СМИ: среди них и 24 канал

Роскомнадзор заблокировал украинские сайты, в том числе и 24 канала

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайты Human Rights Watch, Gazeta.ua, "Общественное радио", 24 канал и еще 20 сайтов,

– известно о блокировке.

Решение в России приняли 17 апреля. Кроме того издание сообщило, что Кремль заблокировал статью о мародерстве российских военных на сайте издания News Tbilisi.

Предварительно известно, что с 24 февраля, то есть с начала полномасштабного нападения России на Украину, Москва заблокировала СМИ: "Радио Свобода", "Сегодня", "Крым.Реалии", "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", российскую службу ВВС, Deutsche Welle и другие.

Страна-агрессор заблокировала в России сайт 24 канала / Скриншот 24 канала

Кстати, стоит вспомнить, что на 24 канал также неоднократно совершали DDos-атаки, которые наши специалисты отбивали.

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