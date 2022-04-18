Роскомнадзор заблокировал Human Rights Watch, который сообщил о военных преступлениях оккупантов

Российская цензура продолжает бороться с теми, кто сообщает правду о зверствах российских оккупантов. Под запрет попадают как журналисты, так и расследователи.

На этот раз под запрет от карательного органа Роскомнадзор попала и Human Rights Watch. Это международная неправительственная организация, которая занимается мониторингом, расследованием и документированием нарушения прав человека.

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В России не понравилась статья от 18 марта, в которой проведено расследование обстрелов 6 марта российскими военными украинцев, бежавших из оккупированных регионов. Тогда в результате обстрела аналитики HRW подтвердили гибель четырех человек, в том числе двух детей. В статье четко обвиняется в этом российская армия, которая могла избежать гибели мирного населения, но целенаправленно стреляла по ним.

Так блокировка осуществляется по HTTPS, у многих российских операторов доступен сразу весь сайт.

Стоит добавить, что в Беларуси сайт Human Rights Watch заблокировали еще раньше – 6 апреля.

До этого эксперты из Human Rights Watch анализировали и то, что произошло в Буче – зверства российских военных, которые убивали и насиловали мирное население. Тогда глава HRW Кеннет Рот заявил, что то, что произошло в Буче и в других городах Киевщины, может повториться в очень больших масштабах.

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