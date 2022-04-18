Цього разу під заборону від карального органу Роскомнадзор потрапила і Human Rights Watch. Це міжнародна неурядова організація, яка займається моніторингом, розслідуванням та документуванням порушення прав людини.

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На Росії не сподобалася стаття за 18 березня, в якій проведене розслідування обстрілів 6 березня російськими військовими українців, які втікали з окупованих регіонів. Тоді внаслідок обстрілу аналітики HRW підтвердили загибель чотирьох осіб, в тому числі двох дітей. В статті чітко звинувачується в цьому російська армія, яка могла уникнути загибель мирного населення, але цілеспрямовано стріляла по них.

Оскільки блокування здійснюється за HTTPS, у багатьох російських операторів недоступний відразу весь сайт.

Варто додати, що в Білорусі сайт Human Rights Watch заблокували ще раніше – 6 квітня.

До цього експерти з Human Rights Watch аналізували і те, що сталося в Бучі – звірства російських військових, які вбивали та ґвалтували мирне населення. Тоді голова HRW Кеннет Рот заявив, що те, що сталося у Бучі та в інших містах Київщини, може повторитися у дуже великих масштабах.

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