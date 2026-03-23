Тросы, контейнеры и леса: как Роснефть готовится защищаться от украинских дронов

Украинская кампания ударов по нефтяной инфраструктуре России продолжает набирать обороты и заставляет агрессора задуматься над механизмами обороны собственных объектов от дроновых атак. Отдельный план противостояния БпЛА уже составили в Роснефти.

О подготовке вражеской нефтяной компании к защите от "несанкционированного применения БпЛА на объектах компании" рассказали в аналитически-разведывательной компании Dallas. Там получили конфиденциальные документы компании.

Читайте также "На крючке у РФ": представитель Трампа привез интересное предложение Лукашенко

Что будут делать в Роснефти для защиты от дронов?

Отдельный доклад за 2026 год о защитных механизмах подготовили совместно Роснефть, аффилированный с ней холдинг "Росгазификация", который обслуживает инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов (в частности выполняет ремонты после атак), а также подрядная компания "Оргэнергокапитал", занимающаяся монтажом строительных конструкций и работающая в орбите нефтяного гиганта. Ее активное привлечение к работам на НПЗ свидетельствует, что защита от дронов рассматривается как сложная инженерная задача.

Обратите внимание! Начиная с 2012 года, компанию "Роснефть", которую давно рассматривают как важный инструмент влияния Кремля, возглавляет Игорь Сечин. Он – один из ближайших соратников Владимира Путина.

Документ подробно описывает подход Роснефти к физической защите объектов от украинских ударных беспилотников: оценку угроз, предложенные импровизированные барьеры, технические ограничения и организационные решения.

После двух лет атак компания вынуждена защищать миллиардные активы с помощью подручных средств, в частности строительных лесов, контейнеров и металлических тросов. При этом прямо признается, что такие меры не гарантируют безопасности и не устраняют риски взрывов и поражения обломками.

Как Роснефть готовится защищать свои объекты от дронов

К слову, аналитики подчеркивают, что за 2025-й год только Рязанский НПЗ мощностью 17,1 миллиона тонн в год подвергся девяти подтвержденным ударам. Среди других объектов компании, пораженных за эти два года: Афипский, Комсомольский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Саратовский, Сызранский, Туапсинский, Уфимский НПЗ и "Уфанефтехим".

Нефтеперерабатывающие заводы компании "Роснефть" обеспечивают примерно треть всей нефтедобычи России, поэтому системные удары по их мощностям непосредственно сокращают финансовые поступления, используемые для ведения войны против Украины.

В отчете также описана модель угроз. Речь идет, в частности, о том, что имеющиеся средства радиоэлектронной борьбы эффективны только против управляемых дронов на высоте более 35 метров, тогда как украинские БпЛА действуют автономно по GPS-координатам и не зависят от радиосигнала.

Роснефть пытается защитить свои объекты от ударов дронов

Это фактически делает традиционные методы противодействия малоэффективными. В результате компания сосредотачивается на пассивной защите. В то же время практика показывает ее ограниченную эффективность. Например, противодренажные сетки не смогли предотвратить удары по объектам в Великих Луках в 2026 году.

В общем Роснефть предлагает восемь вариантов защитных конструкций, созданных из доступных материалов – от тросов и лесов до контейнеров и бетонных панелей.

Впрочем, ни одно из этих решений не является специализированным или устойчивым к взрывам. Кроме того, компания избегает классификации таких сооружений как капитальных, чтобы не проходить длительные согласования. Это делает их еще более уязвимыми, ведь один удар может повредить конструкцию, а следующий уже беспрепятственно поразит сам объект.

Какими были последние атаки на российские города?