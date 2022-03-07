"Роснефть" не смогла погасить долг в 2 миллиарда долларов: технический дефолт близок

Из-за того, что Центробанк России запретил переводить валюту за границу, "Роснефть" не смогла погасить долг.

Известно, что сумма составляет 2 миллиарда долларов. Об этом сообщил российский экономист Сергей Гурьянов.

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"Сегодня "Роснефть" должна была погасить облигации на 2 миллиарда долларов, завтра — Газпром на 1,3 миллиарда долларов. Ход конем с открытием рублевых счетов не прокатит, для их открытия нужно согласие кредиторов. Ждем объявления технических дефолтов, подачи исков в суды и арест активов за границей", – написал Гурьянов.

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