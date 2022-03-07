Відомо, що сума становить 2 мільярди доларів. Про це повідомив російський економіст Сергій Гурьянов.

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"Сьогодні "Роснефть" мала погасити облігації на 2 мільярди доларів, завтра — Газпром на 1,3 мільярда доларів. Хід конем із відкриттям рублевих рахунків не прокотить, для їх відкриття потрібна згода кредиторів. Чекаємо на оголошення технічних дефолтів, подання позовів до судів та арешт активів за кордоном", — написав Гурьянов.

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