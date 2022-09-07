В то же время, часть полученных доходов переправляли в россию для финансирования боевых действий против украинских войск. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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В мае 2022 года СБУ заблокировала работу энергокомпании. На ее активы в размере более 23 миллионов гривен наложили арест.

Для дальнейшего направления арестованных средств на оборону их передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также установлено, что аффилированная с ОПЗЖ коммерческая структура получала финансирование от "роснефти" на ведение нефтеперерабатывающего бизнеса в Украине в интересах россии.

Именно через подконтрольную энергокомпанию ее российские бенефициары осуществили блокировку работы Лисичанского НПЗ в 2013 году. Это в свою очередь привело к резкому сокращению производства горючего и созданию его искусственного дефицита на украинском рынке.

– отметили в ведомстве.

В дальнейшем представители россии использовали факт остановки нефтеперерабатывающего завода для расшатывания внутриполитической обстановки в нашем государстве.

В настоящее время открыто уголовное производство по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

СБУ инициировала арест активов "роснефти" в Украине

Ранее в СБУ сообщили, что при их содействии удалось заблокировать деятельность энергокомпании, которая была частью российской группы "роснефть". На ее активы в 20 миллионов гривен наложили арест, а действие всех лицензий было приостановлено.

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