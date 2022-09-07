Водночас частину одержаних прибутків переправляли в росію для фінансування бойових дій проти українських військ. Про це повідомили у Службі безпеки України.

До теми В Україні заарештували мільярдні активи "газпрому", "роснефти" та "росатому"

Як Україна арештувала мільйони доньки "роснефті"

У травні 2022 року СБУ заблокувала роботу енергокомпанії. На її активи у розмірі понад 23 мільйони гривень наклали арешт.

Наразі для подальшого спрямування арештованих коштів на оборону їх передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Також встановлено, що афілійована з ОПЗЖ комерційна структура отримувала фінансування від "роснефті" на ведення нафтопереробного бізнесу в Україні в інтересах росії.

Саме через підконтрольну енергокомпанію її російські бенефіціари здійснили блокування роботи Лисичанського НПЗ у 2013 році. Це в свою чергу призвело до різкого скорочення виробництва пального та створення його штучного дефіциту на українському ринку,

– зазначили у відомстві.

Надалі представники росії використовували факт зупинки нафтопереробного заводу для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в нашій державі.

Нині відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

СБУ ініціювала арешт активів "роснефті" в Україні

Раніше в СБУ повідомили, що за їхнім сприянням вдалося заблокувати діяльність енергокомпанії, яка була частиною російської групи "роснефть". На її активи у 20 мільйонів гривень наклали арешт, а дію всіх ліцензій призупинили.

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