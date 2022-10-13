Об этом 24 каналу рассказал волонтер, военный и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он также отметил, что эта версия в обществе не прижилась.

Читайте также Очередь из грузовиков в Керчи уже видно из космоса

Поэтому россияне, как всегда, пытаются найти украинский след в своих политических разборках. По состоянию на данный момент, россияне "проталкивают" версию с грузовиком, который начинили взрывчаткой украинские террористы,

– говорит Макарук.

Однако и здесь не сходится, говорит специалист: если сравнить фото "доказательств" россиян, то и груз, и фура – разные.

Подробнее о новой "версии" по взрыву на Керченском мосту: смотрите видео

Напомним, в Следственном комитете России заявили, что мол уже расследовали подрыв Крымского моста 8 октября и нашли причастных. Более того, россияне обвинили в этом главу ГУР МО Буданова. Впрочем, это абсолютный нонсенс.

Взрыв на Крымском мосту: что нужно знать