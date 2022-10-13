Про це 24 каналу розповів волонтер, військовий та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він також зазначив, що ця версія у суспільстві не прижилась.

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Тому росіяни, як завжди, намагаються знайти український слід у своїх політичних розбірках. Станом на зараз, росіяни "проштовхують" версію із вантажівкою, яку начинили вибухівкою українські терористи,

– каже Макарук.

Проте і тут не сходиться, каже фахівець: якщо порівняти фото "доказів" росіян, то і вантаж, і фура – різні.

Детальніше про нову "версію" щодо вибуху на Керченському мосту: дивіться відео

Нагадаємо, у Слідчому комітеті Росії заявили, мовляв, вже розслідували підрив Кримського моста 8 жовтня та знайшли причетних. Ба більше, росіяни звинуватили в цьому голову ГУР МО Буданова. Втім, це є абсолютним нонсенсом.

Вибух на Кримському мосту: що потрібно знати