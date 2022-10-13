Про це 24 каналу розповів волонтер, військовий та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він також зазначив, що ця версія у суспільстві не прижилась.
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Тому росіяни, як завжди, намагаються знайти український слід у своїх політичних розбірках. Станом на зараз, росіяни "проштовхують" версію із вантажівкою, яку начинили вибухівкою українські терористи,
– каже Макарук.
Проте і тут не сходиться, каже фахівець: якщо порівняти фото "доказів" росіян, то і вантаж, і фура – різні.
Детальніше про нову "версію" щодо вибуху на Керченському мосту: дивіться відео
Нагадаємо, у Слідчому комітеті Росії заявили, мовляв, вже розслідували підрив Кримського моста 8 жовтня та знайшли причетних. Ба більше, росіяни звинуватили в цьому голову ГУР МО Буданова. Втім, це є абсолютним нонсенсом.
Вибух на Кримському мосту: що потрібно знати
- Зранку 8 жовтня близько 6 ранку пролунав вибух на Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів Крим з Росією. Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно.
- Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв назвав підрив Кримського моста "терористичним актом та диверсією". Крім того, він заговорив про "знищення" нашої країни.
- 10 жовтня російські військові здійснили масований ракетний удар по Україні. Як запевнив Путін – це відплата за вибухи на Кримському мосту. Крім того, російський президент заявив, мовляв, якщо Україна продовжуватиме "терористичні атаки проти Росії, то відповідь буде жорстокою, а її масштаб відповідатиме рівню загрози".
- У Кремлі дуже люблять погрожувати застосуванням ядерної зброї. Втім, коли у речника російського президента Дмітрія Пєскова спитали, чи вибухи на мості потрапляють під можливості залучення ядерної доктрини, той втік від відповіді. Так, Пєсков сказав, мовляв, "питання поставили неправильно".