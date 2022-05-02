С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что Украина может подписать с Россией только один документ. Речь идет о договоре, в котором будет указана капитуляция агрессора в войне.

Об этом секретарь СНБО сказал в эфире общенационального телемарафона 2 мая, пишет 24 канал.

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С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. Чем быстрее они (российское военно-политическое командование) это сделают, тем больше будет пользы для их государства,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Алексей Данилов добавил, что сейчас подобные процессы еще не начинались. По мнению чиновника, в ближайшее время они могут стартовать. А что касается непосредственно гарантий безопасности для Украины, то:

на первом месте – наше сознательное общество;

на втором месте – наши военные, которые вовлечены в сектор безопасности и обороны;

на третьем месте – наше оружие.

Вот это гарантии. Первая, вторая, третья. У нас уже были подписи на гарантии с Россией, другими странами. Чем это все кончилось – мы видели. Мы потеряли Крым, часть территорий Донецкой и Луганской областей, и сейчас у нас идет большая война,

– продолжил он.

"Я бы в эти гарантии хотел бы верить. Считаю, что этим вопросом нужно заниматься. Прочная страна – это самая мощная гарантия. Если у нас такого не будет, то любые гарантии не будут работать. Потому что для слабых гарантии потом выполнять никто не будет", – подытожил секретарь Совета нацбезопасности.

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