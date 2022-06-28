С Россией случилась публичная конфузия

О дефолте недоимперии. С Россией произошла публичная конфузия – технический дефолт. Вернее, ей его технически организовали Штаты.

Что это нам дает в практическом смысле? Да почти ничего – кредитные рейтинги РФ и так давно уже провалились сами понимаете куда. Но тут ведь дело в символизме!

Читайте Это был обычный для России террор

Россия – импотент

Рашисты пыжатся, аж глаза на лоб, чтобы казаться супердержавой. И что они весь мир от...меют как хотят. А им выписывают официальную бумагу, что их корявый Третий Рим — импотент. Вот справка. С печатью.

Так что, импотентные рашисты, заткнитесь и не вякайте о своем могуществе: ваши облигации, акции и прочие когда-то ценные бумаги сегодня стоят дешевле бумаги, на которой отпечатаны.

В России пытаются отрицать дефолт / Фото Getty Images

Важно Обратный отсчет уже начался: спасти мир можно только одним способом

Кстати, акции американских компаний, производящих HIMARS, на днях резко пошли в гору. Почему-то.

Пионтковский заявил, что Запад уже решил, что делать с Путиным: смотрите видео