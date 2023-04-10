Жуткое убийство: 21-летний россиянин назвал себя богом и сжег знакомого на костре

Жители России продолжают поражать своими методами развлекаться. Например, один из номинантов на премию Дарвина сначала назвал себя богом, а после этого решил сжечь знакомого.

Как рассказывают росСМИ, это настоящий триллер из Долгопрудного под Москвой, передает 24 Канал. Сразу же оговоримся, что самое убийство жуткое, а преступник был в состоянии наркотического опьянения.

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Любовался догорающим трупом

Сам жуткий инцидент произошел на территории базы строительной компании. Известно, что 21-летний убийца сидел вблизи костра с ножом в руках. Он бесконечно долго смотрел на огонь. А если быть точнее, то на то, как в нем догорает тело 59-летнего мужчины.

Журналисты отмечают, что в тот момент один из сотрудников базы вместе с семьей проезжали мимо места убийства. Мужчину поразила картина, которую он увидел. Речь идет о луже крови на земле, а также костре, в котором догорал труп.

Очевидец спросил у парня "Что ты делаешь?". На это убийца сорвался, отвлекшись от любования убитым, и начал кричать "Я – бог". В этот момент он бросился на мужчину с ножом. Последний испугался за свою жену и детей, так что достал травматический пистолет и выстрелил в парня шесть раз. Попал ему в шею и живот, после чего убийца попал в больницу.

Детали убийства пугают не меньше. Впоследствии стало известно, что поначалу жертву зарезали. И только после этого труп бросили в костер. По предварительной версии, Сергей – 21-летний парень – накурился гашиша. Самым делом уже занимаются правоохранители.

Тем временем российских захватчиков, жестоко убивших в 2014 году 16-летнего Степана Чубенко за сине-желтую ленту на рюкзаке, догнала карма от "своих же".

Время расплаты настало