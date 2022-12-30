В России активно работают партизаны, их действительно много, – Арестович

В Беларуси осудили "рельсовых партизан", которые в начале полномасштабного вторжения пытались воспрепятствовать перевозке военной техники в сторону Украины. За свою антивоенную позицию они получили сроки от 21 до 23 лет.

Впрочем, по словам Алексея Арестовича, столько времени в тюрьме они не будут сидеть. Об этом советник главы Офиса Президента сказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.

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"Как человек, на которого в Беларуси возбуждено уголовное дело за "терроризм", передаю пламенный привет этим людям. Когда все это закончится, а это произойдет гораздо быстрее, чем кажется, мы будем сажать тех, кто их посадил, я лично постараюсь приехать в Беларусь и пожать им руки", – отметил Арестович.

Партизаны есть, и они борются

Советник ОП акцентирует: в начале войны Олег Молчанов, Дмитрий Равич и Денис Дикун по меньшей мере на неделю создали проблемы для перебрасывания российских военных грузов. Это происходило во время пятинедельных попыток России взять и оцепить Киев.

Сейчас очень сложно сказать, каким был вклад. Он мог быть вполне значительным. Обратите внимание, это было тогда, когда никто не знал, победим ли мы, а вся честная вата верила, что мы проиграем. Люди шли по дороге в один конец,

– отметил советник Алексей Арестович.

Если это сделали белорусы, говорит он, почему бы это не сделать россиянам? Сообщается, что в Санкт-Петербурге внезапно загорелись складские помещения БЦ "Берег". Кроме того, в Красноярском крае дважды нарушались графики движения поездов из-за поджога блоков.

Российские партизаны работают, их много. А Красноярский край – это перевозка с Дальнего Востока, а также доставка грузов из Китая и в Китай. Они знают, где орудовать,

– подчеркнул Арестович.

Он добавил, что за месяц зафиксировано 30 случаев диверсий на железных дорогах на Дальнем Востоке. О количестве горящих военкоматов и говорить нечего.

Недавно был беспрецедентный случай. Как рассказал советник Офиса Президента, парень, переехавший из России и вступивший в легион "Свобода России", записал видеообращение. Он стал первым бойцом, не побоявшимся показать свое лицо.

"Он сказал: "Я буду воевать с путинским режимом" и призвал всех присоединяться. 19-летний парень. Он нелегалом пробрался через границу, охраняемую с двух сторон, заминированную, проявил изрядные способности. Юноша очень толковый – и как боец, и как человек, и как публичный рупор. Он принципиально отказался прятаться", – сказал Алексей Арестович.

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