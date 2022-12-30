Втім, за словами Олексія Арестовича, стільки часу у в'язниці вони не сидітимуть. Про це радник голови Офісу Президента сказав у стрімі на ютуб-каналу "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 канал.

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"Як людина, на яку у Білорусі відкрита кримінальна справа за "тероризм", передаю полум'яний привіт цим людям. Коли усе це закінчиться, а це станеться значно швидше, ніж здається, ми будемо саджати тих, хто їх посадив, я особисто постараюся приїхати в Білорусь і потиснути їм руки", – відзначив Арестович.

Партизани є, і вони борються

Радник ОП акцентує: на початку війни Олег Молчанов, Дмитро Равич і Денис Дикун щонайменше на тиждень створили проблеми для перекидання російських військових вантажів. Це відбувалося під час п'ятитижневих спроб Росії взяти й оточити Київ.

Зараз дуже складно сказати, яким був вклад. Він міг бути цілком значним. Зверніть увагу, це було тоді, коли ніхто не знав, чи переможемо ми, а уся чесна вата вірила, що ми програємо. Люди йшли дорогою в один кінець,

– зазначив радник Олексій Арестович.

Якщо це зробили білоруси, каже він, чому б це не зробити росіянам? Повідомляється, що у Санкт-Петербурзі раптово спалахнули складські приміщення БЦ "Берег". Окрім цього, у Красноярському краї двічі порушувалися графіки руху потягів через підпал блоків.

Російські партизани працюють, їх багато. А Красноярський край – це перевезення з Далекого Сходу, а також доставка вантажів з Китаю та в Китай. Вони знають, де орудувати,

– наголосив Арестович.

Він додав, що за місяць зафіксовано 30 випадків диверсій на залізних дорогах на Далекому Сході Росії. Про кількість підпалених військкоматів годі й говорити.

Нещодавно був безпрецедентний випадок. Як розповів радник Офісу Президента, хлопець, який переїхав з Росії та вступив у легіон "Свобода Росії", записав відеозвернення. Він став першим бійцем, який не побоявся показати своє обличчя.

"Він сказав: "Я буду воювати з путінським режимом" і закликав усіх приєднуватися. 19-річний хлопець. Він нелегалом пробрався через кордон, який охороняється з двох боків та замінований, проявив неабиякі здібності. Юнак дуже тямущий – і як боєць, і як людина, і як публічний рупор. Він принципово відмовився ховатися", – сказав Олексій Арестович.

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