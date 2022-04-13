В России более 150 тысяч железнодорожных вагонов в простое из-за санкций

Санкции Запада против России за вторжение в Украину привели к негативным последствиям на российские железные дороги. Сейчас в России в простое более 150 тысяч железнодорожных вагонов.

Ситуация осложняет продвижение загруженных вагонов

Санкции против России привели к изменению направлений грузопотоков. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ответ, который подготовило Минэкономики РФ совместно с Минтрансом, Минфином и ФМС России.

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Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро изменяющаяся конъюнктура рынков создают скопления ненужного вагонного парка. Сейчас на сети ОАО РЖД более 150 тысяч пустых вагонов простаивает без грузовых операций,

– говорится в ответе.

Сообщается, что это негативно влияет на эксплуатационную обстановку и затрудняет продвижение загруженных вагонов.

Минтранс России хочет, чтобы операторы подвижного состава провели оценку парка вагонов, который будет фактически привлечен к перевозкам грузов.

Благодаря анализу необходимо определить количество вагонов для отстоя.

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