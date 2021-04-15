Из-за обострения на востоке Украины вся страна готовится к полномасштабной войне. Впрочем, специалисты говорят, что открытая агрессия против нашего государства может стать для Владимира Путина роковой.

Российские войска на границах с Украиной

По наблюдениям разведки, вдоль границы с Украиной сейчас сосредоточено не менее 80 тысяч российских солдат. К боевому вылету готовы 1 000 самолетов агрессора и 300 российских ракет нацелены на объекты критической военной инфраструктуры в Украине.

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Несмотря на то, что звучит это страшно, этого мало, чтобы прорвать оборону Украины, уверяют военные эксперты.

"Где-то 200 тысяч с хвостиком военнослужащих Вооруженных сил Украины. Если мы даже разобьем их на 2 группировки по 100 тысяч – одно на Южном, другое на восточном направлении. Для того, чтобы прорвать оборону 100-тысячной группировки, надо иметь где-то примерно 300 тысяч группировки войск с техникой и вооружением, и еще тысяч 150 – 200 в резерве", – сказал военный эксперт Олег Жданов.

Российские и украинские военные несопоставимы

Такого количественного преимущества Россия сейчас не имеет. Более того, по уровню подготовки личного состава украинские и российские военные несопоставимы: 7 лет войны дали о себе знать.

"У нас огромное количество людей воюет уже не первый год, многие с 2014 года, многие являются специалистами. В частности артиллеристы, в частности танкисты, в частности противотанкисты, снайперы у нас в стране очень крутые. Мы будем воевать, на сколько я понимаю, не с серьезными российскими боевыми частями, потому что их не так много. То есть фактически с обезьянами, которые автомат держали один раз в жизни", – пояснил пресс-офицер отдельного батальона морской пехоты ВСУ Алексей Годзенко.



Войска России у границы / Инфографика 24 канала

Путин запугивает Украину и мир

Впрочем и военные, и военные эксперты склоняются к мнению, что главной целью Путина сейчас является запугивание Украины и мира. Больше всего на это указывает беспрецедентно показательная демонстрация Россией своей военной силы.

"Если вы готовитесь к настоящей войне, то переброска войск осуществляется в темное время суток. Техника на платформах должна быть вся затентована, чтобы нельзя было определить, то ли это БТР или БМП, или это топливозаправщик. Передвижение воинских эшелонов должно прикрываться товарными эшелонами. А что делает Россия? Светлое время суток, никаких тентов, все открыто и едут эшелоны", – отметил военный эксперт Олег Жданов.

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Немало зомбированных телевизором рядовых россиян действительно морально ожидают продолжения пропагандистского сериала о новых победах Путина в Украине. К тому же на носу 9 мая, а значит уровень бряцания оружием накануне народных празднований может достичь апогея.

Готова ли армия к наступлению

Если оккупанты решатся двинуться в наступление, то ли по приказу Путина, то ли в порыве шовинистического самодурства полевых командиров, то украинские защитники готовы дать достойный отпор. К такому варианту развития событий они готовятся уже целых 7 лет.

Мы это с 2014 года слышали уже десятки раз, это минимум каждую весну и каждую осень. И постоянно там рассказывали "вот только все высохнет, все – война". Большинство уже говорит, Да пусть уже приходят. Да уж наваляем им снова и все, только надо найти место, где закапывать. Это относительно боевого духа Вооруженных сил Украины,

– отметил пресс-офицер отдельного батальона морской пехоты ВСУ.

Российская экономика не выдержит наступления

Полномасштабного наступления на Украину российская экономика, которую уже сейчас обложили санкциями с перспективой усиления, не выдержит, говорят экономисты. А гробы из Донбасса, которые полетят во все регионы России, перечеркнут радость от маленькой "победоносной" войны.

Поэтому рейтинг пропутинской партии накануне выборов вместо этого может наоборот еще больше упасть. Впрочем, так или иначе, гибридная война со страной агрессором затянется еще не на один год, поэтому и военные, и военные эксперты советуют искать свободное время, приобщаться к отрядам теробороны или приобретать базовые навыки владения оружием.